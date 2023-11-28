Staffel 9Folge 14vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 14: Mission auf vier Pfoten
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Ein Rückblick auf Sasukes Vergangenheit aus Sicht der Katzenoma. Itachi hat sich ein Spiel für Sasuke ausgedacht: Er soll schnelle und geschickte Katzen fangen und ihre Pfotenabdrücke nehmen. Die Katzenoma hat eine Enzyklopädie damit angefertigt.
