Naruto: Shippuden

Staffel 9Folge 9vom 28.11.2023
Der geniale Erfinder

Naruto: Shippuden

Folge 9: Der geniale Erfinder

22 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12

Iou ist ein genialer Ninja-Waffenerfinder. Neji und TenTen machen sich auf den Weg zu ihm, da er zwar Waffen für Konoha baut, aber außerhalb des Dorfes arbeitet. Sein Labor explodiert regelmäßig und das könnte einigen Unmut im Dorf auslösen.

