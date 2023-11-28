Staffel 9Folge 9vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 9: Der geniale Erfinder
22 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Iou ist ein genialer Ninja-Waffenerfinder. Neji und TenTen machen sich auf den Weg zu ihm, da er zwar Waffen für Konoha baut, aber außerhalb des Dorfes arbeitet. Sein Labor explodiert regelmäßig und das könnte einigen Unmut im Dorf auslösen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
