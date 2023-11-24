Staffel 9Folge 2vom 24.11.2023
Irukas Prüfung
Naruto: Shippuden
Folge 2: Irukas Prüfung
22 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto wird von den Bewohnern Konohas gemieden, da er den Fuchsgeist in sich trägt. Iruka, Narutos Lehrer, trägt dem Jungen nach, dass der Fuchsgeist seine Eltern getötet hat und will seinen Beruf hinschmeißen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media