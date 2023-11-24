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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 9Folge 5vom 24.11.2023
Gemeinsam für den Wiederaufbau

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Naruto: Shippuden

Folge 5: Gemeinsam für den Wiederaufbau

21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Konoha ist weiterhin zerstört. Yamato versucht, mithilfe seiner Holz-Jutsus, die Häuser aufzubauen, kann aber nicht das ganze Dorf wiederherstellen. Zu Narutos Überraschung tauchen Inari und Tazuna eines Tages auf, um beim Wiederaufbau zu helfen.

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