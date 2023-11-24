Staffel 9Folge 5vom 24.11.2023
Gemeinsam für den WiederaufbauJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 5: Gemeinsam für den Wiederaufbau
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Konoha ist weiterhin zerstört. Yamato versucht, mithilfe seiner Holz-Jutsus, die Häuser aufzubauen, kann aber nicht das ganze Dorf wiederherstellen. Zu Narutos Überraschung tauchen Inari und Tazuna eines Tages auf, um beim Wiederaufbau zu helfen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media