Staffel 9Folge 3vom 24.11.2023
Irukas EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 3: Irukas Entscheidung
22 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto will eine gefährliche Mutprobe bestehen, um zur Gruppe von Hibachi zu gehören. Doch er weiß nicht, dass der Wald, den er durchqueren muss, von feindlichen Ninjas besetzt ist. Naruto findet ein Kunai mit einem Zettel und will es zurückbringen. Doch drei feindliche Ninjas verfolgen ihn, denn sie wollen den Zettel in ihren Besitz bringen.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media