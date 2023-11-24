Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 9Folge 8vom 24.11.2023
Ein Nieser mit Folgen

Ein Nieser mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 8: Ein Nieser mit Folgen

21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Sakura bewundert Naruto für seine Unbeschwertheit trotz der Zerstörung des Dorfes und erinnert sich an die Zeit, als das Chakra-Virus im Dorf umgegangen ist. Das Virus sorgt dafür, dass keine Jutsus eingesetzt werden können, da das Chakra in Fieber umgewandelt wird. Naruto niest auffällig und auch Sakura scheint es schlecht zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 9 Staffeln und Folgen