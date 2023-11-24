Staffel 9Folge 8vom 24.11.2023
Ein Nieser mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Ein Nieser mit Folgen
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Sakura bewundert Naruto für seine Unbeschwertheit trotz der Zerstörung des Dorfes und erinnert sich an die Zeit, als das Chakra-Virus im Dorf umgegangen ist. Das Virus sorgt dafür, dass keine Jutsus eingesetzt werden können, da das Chakra in Fieber umgewandelt wird. Naruto niest auffällig und auch Sakura scheint es schlecht zu gehen.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media