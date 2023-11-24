Staffel 9Folge 6vom 24.11.2023
Das missglückte DuellJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 6: Das missglückte Duell
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Sakura erinnert sich an ihre Zeiten in Team 7. Tsukado sehnt sich nach Rache, kann diese aber nicht ausführen. Er fordert deshalb Katazu heraus. Doch das Dorf wird von einer Bande belagert, die aus dem Kampf Profit schlagen will.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media