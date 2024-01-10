Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 29vom 10.01.2024
Kakashis Sharingan

Naruto: Shippuden

Folge 29: Kakashis Sharingan

22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Kakashi und Naruto verfolgen Deidara noch, während der Rest des Teams die Doppelgänger bekämpft. Obwohl er es noch nicht vollkommen beherrscht, ist Kakashi fest entschlossen, sein neues Sharingan einzusetzen. Naruto erfährt von Gaaras Schicksal.

