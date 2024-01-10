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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 30vom 10.01.2024
Das Gewand des Fuchsgeistes

Das Gewand des FuchsgeistesJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 30: Das Gewand des Fuchsgeistes

22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Naruto wird so wütend über das, was Gaara passiert ist, dass er die Kontrolle verliert und der Fuchsgeist die Oberhand gewinnen kann. Kakashi erinnert sich aber noch an Jiraiyas Rat und kann das Chakra des Fuchses bändigen.

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