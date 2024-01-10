Staffel 1Folge 31vom 10.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 31: Der Kazekage kehrt zurück
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Chiyo versucht, Gaara wiederzuerwecken, hat aber nicht genügend Chakra, bis Naruto ihr hilft. Gemeinsam schaffen sie es, Gaara wieder ins Leben zu holen, doch Großmutter Chiyo bezahlt dieses Geschenk mit ihrem Leben.
