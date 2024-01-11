Staffel 1Folge 26vom 11.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 26: Das Zehn-Finger-Jutsu
21 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Da Sakuras Gegengift nur drei Minuten wirkt, müssen sich die Frauen schnell etwas einfallen lassen. Oma Chiyo hat noch ein Ass im Ärmel: Ihr Zehn-Finger-Jutsu. Damit stehen den 100 Marionetten nun zehn gegenüber.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media