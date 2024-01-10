Staffel 1Folge 24vom 10.01.2024
Folge 24: Sakura dreht auf
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Sakura erinnert sich, was Tsunade ihr beigebracht hat, und versucht das Gelernte umzusetzen. Tsunade sagte, dass ein Medizin-Ninja sich auf das Ausweichen spezialisieren und deshalb die Bewegungen des Gegners vorhersehen muss.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
