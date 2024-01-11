Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 1Folge 28vom 11.01.2024
Folge 28: Stärker als gestern

22 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12

Jetzt, wo Sasori besiegt ist, sollten sich die Doppelgänger auflösen, doch die Falle besteht weiter. Die Mitglieder von Team Guy sind am Ende ihrer Kräfte, im Gegensatz zu den Doppelgängern, die sich nicht ausruhen müssen. Etwas muss geschehen.

