Staffel 1Folge 28vom 11.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 28: Stärker als gestern
22 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Jetzt, wo Sasori besiegt ist, sollten sich die Doppelgänger auflösen, doch die Falle besteht weiter. Die Mitglieder von Team Guy sind am Ende ihrer Kräfte, im Gegensatz zu den Doppelgängern, die sich nicht ausruhen müssen. Etwas muss geschehen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media