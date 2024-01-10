Staffel 1Folge 32vom 10.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 32: Ein Junge namens Sai
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Obwohl Kakashi ihn in eine andere Dimension verbannen konnte, kehrt Deidara wieder zurück. Die Ninjas kommen wieder in Suna-Gakure an und wollen so schnell wie möglich weiter nach Hause. Der junge Sai soll in Kakashis Team eingeschleust werden.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media