NarutoStaffel 1Folge 32vom 10.01.2024
Ein Junge namens Sai

Folge 32: Ein Junge namens Sai

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Obwohl Kakashi ihn in eine andere Dimension verbannen konnte, kehrt Deidara wieder zurück. Die Ninjas kommen wieder in Suna-Gakure an und wollen so schnell wie möglich weiter nach Hause. Der junge Sai soll in Kakashis Team eingeschleust werden.

Naruto

