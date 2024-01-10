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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 25vom 10.01.2024
Drei entscheidende Minuten

Drei entscheidende MinutenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 25: Drei entscheidende Minuten

22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Sakura heilt Chiyos Hand, das gelingt ihr bei ihrer eigenen Vergiftung allerdings nicht. Das Gegengift, dass sie sich verabreicht hat, wirkt nur drei Minuten lang, ihr Leben steht auf der Kippe. Deidara hat es schwer gegen Kakashi und Naruto.

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