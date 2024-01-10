Staffel 1Folge 25vom 10.01.2024
Drei entscheidende MinutenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 25: Drei entscheidende Minuten
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Sakura heilt Chiyos Hand, das gelingt ihr bei ihrer eigenen Vergiftung allerdings nicht. Das Gegengift, dass sie sich verabreicht hat, wirkt nur drei Minuten lang, ihr Leben steht auf der Kippe. Deidara hat es schwer gegen Kakashi und Naruto.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media