Staffel 1Folge 23vom 10.01.2024
Der eiserne SandJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 23: Der eiserne Sand
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Im Kampf gegen Sasoris eisernen Sand müssen Sakura und Chiyo verzweifelte Maßnahmen ergreifen. Sakura kommt auf die Idee, sich von Chiyo als menschliche Marionette benutzen zu lassen, um so noch eine Chance zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media