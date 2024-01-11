Staffel 1Folge 27vom 11.01.2024
Der Traum, der nicht wahr werden konnteJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 27: Der Traum, der nicht wahr werden konnte
20 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Der Kampf neigt sich dem Ende zu und Sasori scheint zu siegen. Doch Chiyo schafft es mit letzter Kraft, Sakura zu heilen und den entscheidenden Schlag auszuführen. Im Sterben liegend verrät Sasori Sakura noch ein Geheimnis.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media