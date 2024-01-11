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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 27vom 11.01.2024
Der Traum, der nicht wahr werden konnte

Der Traum, der nicht wahr werden konnteJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 27: Der Traum, der nicht wahr werden konnte

20 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12

Der Kampf neigt sich dem Ende zu und Sasori scheint zu siegen. Doch Chiyo schafft es mit letzter Kraft, Sakura zu heilen und den entscheidenden Schlag auszuführen. Im Sterben liegend verrät Sasori Sakura noch ein Geheimnis.

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