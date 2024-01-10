Staffel 1Folge 29vom 10.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 29: Kakashis Sharingan
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Kakashi und Naruto verfolgen Deidara noch, während der Rest des Teams die Doppelgänger bekämpft. Obwohl er es noch nicht vollkommen beherrscht, ist Kakashi fest entschlossen, sein neues Sharingan einzusetzen. Naruto erfährt von Gaaras Schicksal.
