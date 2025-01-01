Navy CIS: Hawaii
Folge 10: Modifizierter Fabian
41 Min.Ab 12
Ein Mann wird tot in einem Container aufgefunden. Ein GPS-Sender führt den NCIS zu DIA-Agentin Kate Whistler und ihrem Team, welches illegalen Waffenlieferungen auf der Spur ist. Neben der Ermittlung plagen Teamleiterin Tennant auch private Sorgen: Ein Freund ihres Sohnes Alex und dessen Vater stecken in familiären Schwierigkeiten. Kann sie ihnen helfen?
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
