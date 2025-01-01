Navy CIS: Hawaii
Folge 19: Schiffbruch
42 Min.Ab 12
Ein Mann wird von einer Raubkatze angefallen und getötet. Die Spur führt das NCIS-Team zu Schmugglern, die die gefährlichen Tiere illegal auf die Insel bringen. Während sich Kai bei den Ermittlungen einer Kollegin annähert, sorgt sich Tennant um Alex, dessen Baseballkarriere nach einer Verletzung auf dem Spiel steht.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen