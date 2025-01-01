Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vorbilder

Folge 3: Vorbilder

42 Min.Ab 12

In der Nähe des verlassenen Aloha-Stadions wird der Navy-Anwerber Miles Hayward erschossen in seinem Wagen aufgefunden. Was zunächst wie ein Raubüberfall aussehen sollte, entpuppt sich jedoch schnell als Mord. Einer seiner Rekruten Kekoa Neal hatte ihn zuletzt gesehen und von einer Wesensveränderung gesprochen. Was hatte Hayward zu verbergen? Und wer hatte es auf ihn abgesehen?

