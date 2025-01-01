Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 1Folge 16
Folge 16: Nur das Beste

42 Min.Ab 12

Das Team schleust Kai undercover als Koch in ein Restaurant ein, um einem Verdächtigen auf die Spur zu kommen. Die Ermittlungen werden schnell brenzlig, als Kai mitten in eine Schlägerei gerät. Unterdessen muss sich Tennant privaten Problemen stellen: Alex zieht in Erwägung, ein Baseballstipendium anzunehmen, doch sein Vater ist strikt dagegen.

