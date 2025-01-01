Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Hawaii

Nachtschicht

"CBS Serien"Staffel 1Folge 20
Nachtschicht

Navy CIS: Hawaii

Folge 20: Nachtschicht

41 Min.Ab 12

Als ein Staatsanwalt erschossen im Auto eines Navy-Soldaten aufgefunden wird, nimmt der NCIS die Ermittlungen auf. Das Team findet schnell heraus, dass im Wagen noch eine Frau war, als die Tat begangen wurde. Auf der Suche nach der nun verschwundenen Dame stoßen die Agenten allerdings nicht nur auf Antworten, sondern auch auf weitere Leichen.

