Navy CIS: Hawaii

Der große Fisch

"CBS Serien"Staffel 1Folge 6
Der große Fisch

Der große FischJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 6: Der große Fisch

42 Min.Ab 12

Die Influencerin Kayla befindet sich mit ihrem Mann Adam, einem Waffenoffizier, in den Flitterwochen auf O'ahu, als sie mitten auf einem hawaiianischen Fest entführt wird. Adam, der just in diesem Moment ein Live-Video von ihr drehte, verlor sie in der Menschenmenge aus den Augen und kann daher keine richtige Täterbeschreibung abgeben. Was ist mit Kayla geschehen? Und welches Motiv steckt hinter der Tat?

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
