Navy CIS: Hawaii
Folge 11: Hoch gepokert
42 Min.Ab 12
Tara ermittelt undercover bei einem privaten Pokerturnier, um an die Handydaten eines Verdächtigen zu gelangen. Bevor sich die Agentin jedoch zurückziehen kann, fliegt ihre Tarnung auf. Ohne eine Möglichkeit, mit ihrem Team in Kontakt zu treten, steht Tara allein einem gefährlichen Drogendealer und seinen Handlangern gegenüber.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen