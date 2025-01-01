Navy CIS: Hawaii
Folge 18: TNT
42 Min.Ab 12
Das NCIS-Team unter Agent Tennant erhält Verstärkung vom Festland: Nick Torres und Jessica Knight reisen auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen nach Hawaii. Wird es den Teams gemeinsam gelingen, den Fall aufzuklären?
