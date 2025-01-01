Navy CIS: Hawaii
Folge 8: Es ist kompliziert
42 Min.Ab 12
Die Zeremonie zur Rückgabe von militärisch genutztem Land an das hawaiianische Volk wird durch den Fund einer Leiche überschattet. Eine Spur führt das Ermittlerteam zum Nachbargrundstück, welches einem wohlhabenden Unternehmer gehört. Dieser will mit dem Tod der jungen Frau nichts zu tun haben, doch bald tauchen Hinweise auf, die eine Verbindung zwischen den beiden nahelegen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
