Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Operation Iron Cloud

"CBS Serien"Staffel 1Folge 5
Operation Iron Cloud

Operation Iron CloudJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 5: Operation Iron Cloud

41 Min.Ab 12

Der japanische Marine Shogo Oda wird erstochen am Strand von Honolulu aufgefunden. Gemeinsam mit seinen Kameraden ist er hier der sogenannten "Operation Iron Cloud" nachgegangen, bei der es um ein computerbasiertes Training mit Schwerpunkt auf die Raketenabwehr geht. Könnte das womöglich mit der Tat zusammenhängen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen