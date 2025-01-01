Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Schicksalsentscheidung

"CBS Serien"Staffel 11Folge 1
Folge 1: Schicksalsentscheidung

40 Min.Ab 12

Getrennt voneinander versucht das Team weiterhin unter großer Anspannung, ein großes Unheil abzuwehren, um die nationale Sicherheit zu wahren. Letzten Endes liegt es an Kensi und Deeks an wichtige Informationen zu gelangen, die die Lage entspannen könnten ... Ob sie es noch rechtzeitig schaffen?

"CBS Serien"
