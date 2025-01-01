Navy CIS: L.A.
Folge 13: High Society
42 Min.Ab 12
Eine gefährliche Droge, die immer mehr Opfer fordert, ist im Umlauf. Das NCIS-Team wird darauf aufmerksam und beginnt, nach der Quelle zu suchen. Der Verdacht, dass mit dem Erlös eine Terrororganisation finanziert wird, bestätigt sich schnell. Jetzt gilt es, die Drahtzieher schnellstmöglich zur Strecke zu bringen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Copyrights:© CBS International Television
