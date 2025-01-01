Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Urlaub fast zu Hause

"CBS Serien"Staffel 11Folge 20
Urlaub fast zu Hause

Navy CIS: L.A.

Folge 20: Urlaub fast zu Hause

42 Min.Ab 12

Das Justiz-und Verteidigungsministerium beauftragt das NCIS-Team, in einem Fall potentieller Brandstiftung zu ermitteln. Beim betroffenen Gebäude handelt es sich nämlich um ein FBI Safe House, das aller Voraussicht nach nicht zufällig angezündet wurde. G. Callen und Sam Hanna machen sich umgehend auf den Weg zum Tatort, um der Sache auf den Grund zu gehen ...

