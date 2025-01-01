Navy CIS: L.A.
Folge 15: Die Auktion
42 Min.Ab 12
Hettys Ruhestand steht bevor und Callen soll eventuell ihre Position einnehmen. Das bedeutet für ihn weniger Einsätze, dafür aber mehr Verantwortung und somit auch ein größeres Gefahrenrisiko. Auch jetzt muss sich Callen mal wieder einer Bedrohung stellen. Eine verlorengeglaubte Bekannte kehrt nämlich zurück, um ihn vor einem alten Feind zu warnen, der erneut auf der Bildfläche erscheint ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren