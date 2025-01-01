Navy CIS: L.A.
Folge 19: Die Hand im Sand
41 Min.Ab 12
Der FBI-Agent Devin Roundtree, der zur NCIS wechseln möchte, begleitet das Team bei seinem nächsten Fall: Beim Suchen nach verlorenen Schmuckstücken am Strand stößt ein Mann auf eine abgetrennte Hand im Sand. Wie sich herausstellt, gehört diese dem sehr erfolgreichen Immobilienmakler David Larian, der unter anderem ein Unterstützer einer Widerstandsbewegung im Iran war. Wurde ihm das zum Verhängnis?
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
