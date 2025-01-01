Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

"CBS Serien"Staffel 11Folge 19
Folge 19: Die Hand im Sand

41 Min.Ab 12

Der FBI-Agent Devin Roundtree, der zur NCIS wechseln möchte, begleitet das Team bei seinem nächsten Fall: Beim Suchen nach verlorenen Schmuckstücken am Strand stößt ein Mann auf eine abgetrennte Hand im Sand. Wie sich herausstellt, gehört diese dem sehr erfolgreichen Immobilienmakler David Larian, der unter anderem ein Unterstützer einer Widerstandsbewegung im Iran war. Wurde ihm das zum Verhängnis?

