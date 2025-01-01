Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Mutter

"CBS Serien"Staffel 11Folge 10
Mutter

Navy CIS: L.A.

Folge 10: Mutter

41 Min.Ab 16

Bei einem ehemaligen CIA-Agenten wurde eingebrochen, aber der Täter hat es nicht auf dessen Habseligkeiten, sondern auf sein Leben abgesehen. Der Mörder hinterlässt einige Nachrichten, die nur Hetty zu entschlüsseln vermag. Sie weiß, dass es sich um Akhos Laos, einen ehemaligen Schützling von ihr, handelt. Sie hat ihn, als er sehr jung war, für Spezialmissionen ausgebildet und jetzt will er sich für das Leben, das er sich nicht hatte aussuchen dürfen, an ihr rächen ...

