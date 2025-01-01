Navy CIS: L.A.
Folge 12: Eine verhängnisvolle Affäre
38 Min.Ab 12
Hetty bat die CIA, einen nigerianischen Wissenschaftler vor einer befürchteten Entführung zu schützen. Seit dieser jedoch in den USA angekommen ist, fehlt jede Spur von ihm. Deswegen braucht CIA-Agentin Veronica Stephens nun die Hilfe der NCIS-Agenten, um ihn wieder aufzuspüren. Außerdem ist auch Hetty mal wieder nicht aufzufinden und das Navy-Team hat ihre Geheimnistuerei langsam satt ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren