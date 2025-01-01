Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der Lockvogel

"CBS Serien"Staffel 11Folge 2
Der Lockvogel

Der LockvogelJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 2: Der Lockvogel

42 Min.Ab 12

Gemeinsam mit Eliana ermitteln Callen und Sam undercover in Tel Aviv, um einem Drogenring auf die Schliche zu kommen. Dabei zeigt sich, dass sich Callen und Eliana nicht nur auf beruflicher Ebene gut zu verstehen scheinen. Kensi hingegen rollt mit Lance Hamilton einen alten Fall neu auf, bei dem ein vermeintlicher Waffenhändler getötet wurde. Jetzt stellt sich jedoch heraus, dass der Mann nur als Lockvogel diente und der wahre Drahtzieher weiterhin aus dem Hinterhalt agiert ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen