Navy CIS: L.A.
Folge 2: Der Lockvogel
42 Min.Ab 12
Gemeinsam mit Eliana ermitteln Callen und Sam undercover in Tel Aviv, um einem Drogenring auf die Schliche zu kommen. Dabei zeigt sich, dass sich Callen und Eliana nicht nur auf beruflicher Ebene gut zu verstehen scheinen. Kensi hingegen rollt mit Lance Hamilton einen alten Fall neu auf, bei dem ein vermeintlicher Waffenhändler getötet wurde. Jetzt stellt sich jedoch heraus, dass der Mann nur als Lockvogel diente und der wahre Drahtzieher weiterhin aus dem Hinterhalt agiert ...
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
