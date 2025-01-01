Navy CIS: L.A.
Folge 5: Der Kubus
40 Min.Ab 12
Ein vermisstes Gemälde taucht nach zwei Jahren wieder auf. Der Wert des Kunstwerks beläuft sich auf ungefähr 40 Millionen Dollar und es wird vermutet, dass es auf dem Schwarzmarkt gehandelt wurde. Das macht es zur Angelegenheit der NCIS-Agenten, denn mit dem Geld könnte eine Terror-Organisation finanziert worden sein. So heißt es zumindest in Gerüchten, die im Internet kursieren. Auf Online-Tratsch kann das Team aber leider nichts geben ...
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
