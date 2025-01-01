Navy CIS: L.A.
Folge 3: Der letzte Versuch
40 Min.Ab 12
Eine Navy-Offizierin, die über brisantes Wissen zu Geheimprojekten verfügt, wird entführt. Um sie zu retten, bittet der im Ruhestand stehende Admiral Kilbride die NCIS-Agenten um Hilfe. So müssen Kensi und Marty eine Geisel bewachen, während Sam und Callen versuchen sollen, den Täter aufzuspüren. Doch die Arbeit des Teams wird erschwert, da Kilbride keinerlei Details preisgibt. Es stellt sich die Frage, ob er überhaupt über Informationen verfügt oder alles nur ein Bluff ist.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
