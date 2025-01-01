Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Der letzte Versuch

"CBS Serien"Staffel 11Folge 3
Der letzte Versuch

Navy CIS: L.A.

Folge 3: Der letzte Versuch

40 Min.Ab 12

Eine Navy-Offizierin, die über brisantes Wissen zu Geheimprojekten verfügt, wird entführt. Um sie zu retten, bittet der im Ruhestand stehende Admiral Kilbride die NCIS-Agenten um Hilfe. So müssen Kensi und Marty eine Geisel bewachen, während Sam und Callen versuchen sollen, den Täter aufzuspüren. Doch die Arbeit des Teams wird erschwert, da Kilbride keinerlei Details preisgibt. Es stellt sich die Frage, ob er überhaupt über Informationen verfügt oder alles nur ein Bluff ist.

