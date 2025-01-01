Zum Inhalt springenBarrierefrei
Felsen oder Feder?

"CBS Serien"Staffel 6Folge 10
Folge 10: Felsen oder Feder?

41 Min.Ab 12

Ein Paparazzo stirbt durch einen Sprengsatz, der sich unter der Fußmatte vor CIA-Operationsleiterin Nicole Borders' Haus befand. Doch der Anschlag galt weder ihr noch dem Fotografen, sondern Borders' Lebensgefährten, Gunnery Sergeant Mike Johnson. Wie sich herausstellt, wurden bereits mehrere Militärangehörige durch solche Sprengfallen getötet - und wie Johnson hatten alle Söhne auf Militärakademien. Der Täter scheint also ein ganz klares Motiv zu haben.

