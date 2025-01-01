Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 6Folge 3
Folge 3: Die Dinosaurier

42 Min.Ab 12

Hetty befindet sich immer noch in Washington und wird dort vom Kongressabgeordneten Thomas verhört. Um seinen Fragen zu entgehen wendet Hetty eine List an, die scheinbar misslingt. Doch von unerwarteter Stelle wurde eine Hilfsaktion eingefädelt. Außerdem gelingt es ihren Kollegen, einige Auftragsmörder auszuschalten, die Hetty töten sollten. Bei dem Versuch, deren Namen zu ermitteln, findet Eric heraus, dass Hettys Erzfeind Mattias in die ganze Sache verwickelt ist.

