Navy CIS: L.A.

Alte Mauern

"CBS Serien"Staffel 6Folge 9
Alte Mauern

Navy CIS: L.A.

Folge 9: Alte Mauern

42 Min.Ab 12

Nach einem Autounfall kommt Granger ins Krankenhaus. Dort stellt man fest, dass ihm blauer Eisenhut verabreicht wurde, ein Gift. Bei den Ermittlungen finden seine Kollegen heraus, dass in der Dienststelle offenbar ein Maulwurf sitzt. Hetty riegelt das Gebäude ab, um alle Angestellten zu durchleuchten. Als der erste Todesfall eintritt und Eric sich mit Geldgeschäften verdächtig macht, spitzt sich die Lage zu. Doch ganz unerwartet outet sich der Maulwurf und stellt Forderungen.

