Navy CIS: L.A.
Folge 14: Der Tunnel
41 Min.Ab 12
Sam und Callen stehen vor einer Herausforderung: Sie müssen es irgendwie schaffen, die Quelle des Anthrax-Giftes ausfindig zu machen, bevor es als Waffe eingesetzt werden kann. Um sich ungestört und vor allem unauffällig auf die Suche machen zu können, gehen sie undercover - als Food Truck Besitzer.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
