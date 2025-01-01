Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 6Folge 14
41 Min.Ab 12

Sam und Callen stehen vor einer Herausforderung: Sie müssen es irgendwie schaffen, die Quelle des Anthrax-Giftes ausfindig zu machen, bevor es als Waffe eingesetzt werden kann. Um sich ungestört und vor allem unauffällig auf die Suche machen zu können, gehen sie undercover - als Food Truck Besitzer.

