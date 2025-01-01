Navy CIS: L.A.
Folge 5: Das schwarze Budget
41 Min.Ab 12
Ein Trupp schwer Bewaffneter stürmt die Buchhaltung des Verteidigungsministeriums und tötet alle anwesenden Mitarbeiter. Offenbar wollten die Kriminellen Informationen über Geheimoperationen erlangen. Als einziger Angestellter kann sich Milton Mulrooney retten - und ist nach dem Attentat spurlos verschwunden. Das Team findet heraus, dass er sich nach Mexiko abgesetzt hat und in Lebensgefahr schwebt. Als Eric und Nell Mulrooney finden, eskaliert die Situation.
