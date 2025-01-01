Navy CIS: L.A.
Folge 17: Drei Soldaten
42 Min.Ab 16
Einer von drei Soldaten der afghanischen Nationalarmee, die sich zur Ausbildung in L.A. befinden, wird erstochen am Strand aufgefunden. Alle Spuren führen zu einer Terrororganisation, die als Al Kaidas Vorläufer gilt. Als ein weiterer Soldat entführt wird, versucht der dritte unterzutauchen. Das Team kann ihn jedoch aufspüren und versuchen nun mit dessen Hilfe, den entführten Kollegen zu retten.
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
