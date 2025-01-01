Navy CIS: L.A.
Folge 18: Die rollende Bombe
42 Min.Ab 12
Gerade als Undercover-Agenten des FBI Sprengstoff erfolgreich an mutmaßliche Terroristen verkaufen konnten, explodiert unmittelbar danach eine Bombe. Mehrere Agenten kommen dabei ums Leben. Bei den Ermittlungen treffen sie auf den Onkel eines wegen Terrorismus einsitzenden Mannes. Im Verhör erzählt dieser, dass sein Neffe vorhat, das FBI mit seinen eigenen Waffen zu schlagen - nämlich mit dem vom FBI selbst ausgearbeiteten Anschlagplan.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren