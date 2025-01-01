Navy CIS: L.A.
Folge 4: Eiserne Reserve
42 Min.Ab 12
In Washington soll Hetty vor dem Kongress Rechenschaft ablegen. Doch so einfach lässt sie sich nicht einschüchtern: Sie geigt den Abgeordneten die Meinung und verlässt die Hauptstadt in Richtung L.A.. Dort versucht Callen mit sehr unorthodoxen Methoden, Hettys Erzfeind Mattias ausfindig zu machen. Doch dieser ist dem NCIS immer einen Schritt voraus - und stellt dem Team lebensgefährliche Fallen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren