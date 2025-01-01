Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der Mann aus Zarzis

"CBS Serien"Staffel 6Folge 13
Der Mann aus Zarzis

Der Mann aus ZarzisJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 13: Der Mann aus Zarzis

39 Min.Ab 12

Auf die US-Botschaft in Tunesien wird ein Anschlag verübt, bei dem Botschafterin Nancy Kelly beinahe ums Leben kommt. Callen und Sam werden nach Nordafrika geschickt, um das Verbrechen aufzuklären - insbesondere den Tod zweier Amerikaner, die umkamen, weil sie Kelly schützten. Als sie nach Los Angeles zurückkehren und Captain Beck befragen, der der Chef eines der Getöteten war, spitzt sich die Lage zu.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen