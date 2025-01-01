Navy CIS: L.A.
Folge 19: Die Hacker
41 Min.Ab 12
Ein Lenkwaffentest eines Rüstungsunternehmens läuft anders als geplant. Hacker haben das System geknackt und die Rakete versenkt eine Motoryacht. Blaze, eine junge Studentin, soll dem Team helfen, die offensichtlich jugendlichen Hacker aufzuspüren. Tatsächlich findet sie auf dem Laptop eines Hackers die gesuchte Software. Als die Drahtzieher davon Wind bekommen, nehmen sie Blaze als Geisel.
