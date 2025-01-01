Navy CIS: New Orleans
Folge 1: Hannahs Entscheidung
42 Min.Ab 12
Navy CIS und FBI überwachen bei einem gemeinsamen Einsatz ein Haus, in dem sich eine Bombe befindet. Special Agent Hannah beschließt, zwei Frauen aus dem Gebäude zu holen, bevor es zum Einsatz kommt. Doch während der Befreiungsaktion kann ein Unbekannter mit dem Sprengsatz entkommen. Zwar können die Ermittler diesen ausfindig machen, doch das gefährliche Nervengas der Bombe fehlt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren