Navy CIS: New Orleans
Folge 16: 25 Passwörter
40 Min.Ab 12
Eine Profi-Trickbetrügerin namens Etta Brinks sitzt wegen Diebstahls im Gefängnis. Plötzlich taucht ein Mann auf, der sich als Christopher LaSalle ausgibt und sie mitnimmt. Als der Schwindel wenig später auffliegt, wird das Ermittlerteam rund um Pride benachrichtigt. Die ersten Recherchen ergeben, dass erst vor Kurzem Brinks Schwester durch einen Kopfschuss getötet wurde. Die Tat blieb bislang ungeklärt. Ob das Verbrechen etwas mit dem Auftauchen des falschen Agenten zu tun hat?
