Navy CIS: New Orleans

25 Passwörter

"CBS Serien"Staffel 6Folge 16
25 Passwörter

25 PasswörterJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 16: 25 Passwörter

40 Min.Ab 12

Eine Profi-Trickbetrügerin namens Etta Brinks sitzt wegen Diebstahls im Gefängnis. Plötzlich taucht ein Mann auf, der sich als Christopher LaSalle ausgibt und sie mitnimmt. Als der Schwindel wenig später auffliegt, wird das Ermittlerteam rund um Pride benachrichtigt. Die ersten Recherchen ergeben, dass erst vor Kurzem Brinks Schwester durch einen Kopfschuss getötet wurde. Die Tat blieb bislang ungeklärt. Ob das Verbrechen etwas mit dem Auftauchen des falschen Agenten zu tun hat?

